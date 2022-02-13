Наш квартет начал выступления с более чем убедительной победы в 1/16 над Азербайджаном (45:22), после чего довольно уверенно разобрался с представителями Швеции (45:38).

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В четвертьфинале пришлось противостоять олимпийским чемпионам Токио-2020 – шпажистам сборной Японии. Противостояние выдалось довольно напряженное. Ведь уже в начале украинцы проигрывали с разницей в пять уколов. И все же сумели выровнять результат. Хотя перед последним поединком все равно уступали в три укола. Однако за сорок секунд Сыч сумел нанести пять уколов и не получить ни одного в ответ. И довел противостояние до победы украинской команды.

В полуфинал украинские шпажисты встретились с командой Венесуэлы. Наши ребята выиграли восемь из девяти боев – 34:19.

В финале украинцам противостояла сборная России – хозяйка соревнований. Но после равного старта наша команда уступила, завоевав серебряные награды.

Украинский шпажист на этапе Кубка мира в России / Фото #BizziTeam / FIE

Отметим, что для Романа Свичкаря и Яна Сыча это первая в карьере медаль на этапах Кубка мира. А для 19-летнего Никиты Кошмана вообще дебютное выступление в составе основной команды на соревнованиях такого уровня.