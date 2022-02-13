Наш квартет розпочав виступи з більш ніж переконливої перемоги в 1/16 над Азербайджаном (45:22), після чого доволі впевнено розібрався з представниками Швеції (45:38).

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У чвертьфіналі довелося протистояти олімпійським чемпіонам Токіо-2020 – шпажистам збірної Японії. Протистояння видалося доволі напружене. Адже вже на початку українці програвали з різницею у п'ять уколів. Та все ж зуміли вирівняти результат. Хоча перед останнім поєдинком все одно поступалися в три уколи. Проте за сорок секунд Сич зумів завдати п’ять уколів і не отримати жодного у відповідь. І довів протистояння до перемоги української команди.

В півфінал українські шпажисти зустрілися з командою Венесуели. Наші хлопці виграли вісім з дев’яти боїв – 34:19.

У фіналі українцям протистояла збірна Росії – господарка змагань. Але після рівного старту наша команда поступилася, завоювавши срібні нагороди.



Український шпажист на етапі Кубка світу в Росії / Фото #BizziTeam / FIE

Відзначимо, що для Романа Свічкаря та Яна Сича це перша в кар’єрі медаль на етапах Кубку світу. А для 19-річного Нікіти Кошмана взагалі дебютний виступ у складі основної команди на змаганнях такого рівня.