Украинские шпажисты досадно уступили китайцам в четвертьфинале Олимпиады-2020

В пятницу, 30 июля, в борьбу за награды Олимпиады-2020 вступили шпажисты в командных соревнованиях. Украинцы в четвертьфинале уступили китайцам.

Невезение Украины продолжается

Перед стартом командных соревнований шпажисты из Украины были среди претендентов на награды. Соперниками украинцев в четвертьфинале стали китайцы.

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Сборная Украины выступала в таком составе: Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Роман Свичкар и Анатолий Герей. Наши ребята в течение 54 минут соревновались за выход в полуфинал Олимпиады. Однако в тот день шпажисты из Китая были сильнее. Поражение Украины со счетом 35:45.

Украинские шпажисты завершили выступление на Олимпийских играх-2020 в Токио после стадии 1/4 финала.