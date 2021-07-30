Украинские шпажисты досадно уступили китайцам в четвертьфинале Олимпиады-2020
Источник:24 канал
В пятницу, 30 июля, в борьбу за награды Олимпиады-2020 вступили шпажисты в командных соревнованиях. Украинцы в четвертьфинале уступили китайцам.
Невезение Украины продолжается
Перед стартом командных соревнований шпажисты из Украины были среди претендентов на награды. Соперниками украинцев в четвертьфинале стали китайцы.
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Сборная Украины выступала в таком составе: Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Роман Свичкар и Анатолий Герей. Наши ребята в течение 54 минут соревновались за выход в полуфинал Олимпиады. Однако в тот день шпажисты из Китая были сильнее. Поражение Украины со счетом 35:45.
Украинские шпажисты завершили выступление на Олимпийских играх-2020 в Токио после стадии 1/4 финала.
- Напомним, что без наград наши шпажисты не поедут в Украину. Единственную медаль получил Игорь Рейзлин. Опытный шпажист стал единственным среди украинцев, кто прошел первый круг соревнований.
- В финале за "бронзу" украинец встретился с представителем Италии Андреа Сантарелли. Оба шпажиста показали хороший уровень фехтования. Но сильнее был Рейзлин. Украинец вовремя прислушался советам своего тренера и отца, который взял тайм-аут, который помог ему стать бронзовым призером Олимпиады-2020. В итоге – 15:12 победа Игоря Рейзлина.