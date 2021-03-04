В феврале 2021 года сборная Украины по санному спорту выступила на 9-м этапе Кубка наций по санному спорту на естественной санно-бобслейной трассе в швейцарском Санкт-Морице. Однако дорога домой для украинской команды оказалась несколько неприятной.

Турнир в швейцарском Санкт-Морице длился с 5 по 7 февраля. На ней украинец Антон Дукач занял 8 место. Набрав по итогам всех этапов Кубка наций 389 очков, Антон Дукач в общем рейтинге оказался на втором месте, уступив латвийцу Гинтсу Берзинсу (489 очков) и опередив представителя Польши Матеуша Соховича (387 очков).

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Сам этап в Швейцарии длился три дня. А дорога украинской команды домой заняла почти неделю.

"Довольно неприятная вещь случилась по дороге. Все начиналось еще в Швейцарии, потому что в последний день соревнований девушки не смогли добраться на трассу из-за того, что засыпало снегом дорогу, по которой надо было ехать. Также отменили эстафету, и должны были в этот же день выезжать. Но поскольку дорога была перекрыта, мы ждали еще целые сутки и отправились аж на следующий день. Когда же пересекали границу Германии с Австрией, то наша машина не доехала, решила "отдохнуть". Пришлось нам несколько дней оставаться еще в Германии, и только через 4 или 5 дней мы вернулись", – рассказал Антон Дукач.

По его словам, отремонтировать автомобиль с первой попытки не удалось, поэтому добирались они альтернативным способом.

"Один тренер остался там еще, потому что машину должны были отремонтировать сначала за 4 дня, но потом сказали, что еще неделю, потому что что-то не дошло или снова сломалось. Поэтому тренер сказал, что уже нет смысла нас там держать, и мы начали искать какую-то альтернативу, чтобы добраться домой. На следующее утро уже выехали", – рассказал Антон Дукач.

Стоит добавить, что Антона Дукача признали лучшим спортсменом февраля во Львовской области. Заметим, что Антон Дукач был признан лучшим спортсменом Львовщины по итогам декабря 2020 года как обладатель серебряной медали четвертого этапа Кубка наций и за 20-е место в соревнованиях Кубка мира сезона 2020-2021 годов.

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