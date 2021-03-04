У лютому 2021 року збірна України з санного спорту виступила на 9-му етапі Кубка націй з санного спорту на природній санно-бобслейній трасі в швейцарському Санкт-Моріці. Однак дорога додому для української команди виявилася дещо неприємною.

Турнір у швейцарському Санкт-Моріці тривав з 5 до 7 лютого. На ній українець Антон Дукач посів 8 місце. Набравши за підсумками усіх етапів Кубка націй 389 очок, Антон Дукач у загальному рейтингу опинився на другому місці, поступившись латвійцю Гінтсу Берзінсу (489 очок) та випередивши представника Польщі Матеуша Соховича (387 очок).

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Сам етап у Швейцарії тривав три дні. А дорога української команди додому зайняла майже тиждень.

"Досить неприємна річ трапилась по дорозі. Все починалося ще у Швейцарії, тому що в останній день змагань дівчата не змогли добратися на трасу через те, що засипало снігом дорогу, по якій треба було їхати. Також скасували естафету, і мали в цей же день виїжджати. Але оскільки дорога була перекрита, ми чекали ще цілу добу і вирушили аж наступного дня. Коли ж перетинали кордон Німеччини з Австрією, то наша машина не доїхала, вирішила "відпочити". Довелося нам кілька днів залишатися ще в Німеччині, і аж через 4 чи 5 днів ми повернулися", – розповів Антон Дукач.

За його словами, зремонтувати автомобіль з першої спроби не вдалося, тому добиралися вони альтернативним способом.

"Один тренер залишився там ще, бо машину повинні були зремонтувати спочатку за 4 дні, але потім сказали, що ще тиждень, бо щось не дійшло чи знову зламалось. Тому тренер сказав, що вже немає сенсу нас там тримати, й ми почали шукати якусь альтернативу, щоб добратися додому. Наступного ранку вже виїхали", – розповів Антон Дукач.

Варто додати, що Антона Дукача визнали найкращим спортсменом лютого у Львівській області. Зауважимо, що Антон Дукач був визнаний найкращим спортсменом Львівщини за підсумками грудня 2020 року як володар срібної медалі четвертого етапу Кубка націй та за 20-е місце в змаганнях Кубку світу сезону 2020-2021 років.

Спілкувалася Василина Чіх