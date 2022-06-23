Украинские саблистки во главе с Харланом завоевали "бронзу" чемпионата Европы в Турции
Украинские фехтовальщицы завоевали еще одну медаль на чемпионате Европы в турецкой Анталии. Команда во главе с Ольгой Харлан стала третьей в командной сабле.
Четвертая награда для страны
Женская сборная Украины в командной сабле была составлена из Ольги Харлан, Елены Ворониной, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой. На пути в бронзовый финал украинки одержали две победы и потерпела одно поражение, сообщает 24 канал.
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Наши фехтовальщицы взяли верх над Польшей (45:37) и Грецией (45:35), а вот в полуфинале досадно уступили Франции. Хотя в схватке Харлан судейские решения были довольно странными, пошедшими в пользу соперницы Ольги. Украина проиграла француженкам с разницей в два укола – 45:43.
Женская сборная Украины в командной сабле / Фото FIE
В бронзовом матче украинки встретились с оппонентами из Венгрии. Борьба была очень напряженной. Сначала венгры повели в счете, пока в битву не вступила лидер команды Харлан. Дальше преимущество переходило, то в Венгрию, то в Украину.
Заканчивала соревнование за третье место в украинской команде все та же Харлан. Ольга не позволила приблизиться сопернице более чем на четыре укола и принесла стране "бронзу" (45:41).
Призерки соревнований в командной сабле / Фото FIE
Женская сборная завоевала "бронзу" в командной сабле. Эта медаль стала уже четвертой для наших фехтовальщиков на чемпионате Европы-2022.
Все медали Украины на чемпионате Европы-2022
- Автором первой награды страны в Турции стала Власть Харькова, которая торжествовала в одиночном турнире по фехтованию на шпагах.
- "Серебро" пополнило украинскую копилку после соревнований среди мужчин в командной сабле.
- Бронзовую медаль принесли девушки в командной шпаге.
- Наши фехтовальщики заняли третье место в общем медальном зачете соревнований.