Успешное выступление украинок

Украинские пляжницы Ангелина Хмель и Татьяна Лазаренко обладательницы бронзовой награды чемпионата мира по пляжному волейболу U-19.

Стоит внимания Украина примет женский "Финал четырех" волейбольной Золотой Евролиги-2022

Представительницы Украины провели по три матча на групповом этапе. Они победили чилийских, канадских и американских спортсменок.

Благодаря такому успеху украинки заняли первую строчку группу Е и попали в плей-офф первенства мира. В 1\8 финала Хмель и Лазаренко уверенно победили спортсменок из Испании. А в четвертьфинале сделали то же самое с представительницами Дании.

В полуфинале украинские волейболистки встретились с россиянками. К сожалению, Хмель и Лазаренко не смогли дожать соперниц.

В бронзовом финале украинки победили хорошо знакомых американок.

К слову. За неделю девушки попробуют, как минимум, повторить успех на первенстве мира в возрастной категории до 21 года.