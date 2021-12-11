Успешное выступление украинок
Украинские пляжницы Ангелина Хмель и Татьяна Лазаренко обладательницы бронзовой награды чемпионата мира по пляжному волейболу U-19.
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Представительницы Украины провели по три матча на групповом этапе. Они победили чилийских, канадских и американских спортсменок.
Благодаря такому успеху украинки заняли первую строчку группу Е и попали в плей-офф первенства мира. В 1\8 финала Хмель и Лазаренко уверенно победили спортсменок из Испании. А в четвертьфинале сделали то же самое с представительницами Дании.
В полуфинале украинские волейболистки встретились с россиянками. К сожалению, Хмель и Лазаренко не смогли дожать соперниц.
В бронзовом финале украинки победили хорошо знакомых американок.