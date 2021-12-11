Успішний виступ українок
Українські пляжниці Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко володарки бронзової нагороди чемпіонату світу з пляжного волейболу U-19.
Варте уваги Україна прийме жіночий "Фінал чотирьох" волейбольної Золотої Євроліги-2022
Представниці України провели по три матчі на груповому етапі. Вони перемогли чилійський, канадських та американських спортсменок.
Завдяки такому успіху українки посіли першу сходинку групу Е та потрапили у плей-офф першості світу. В 1\8 фіналу Хміль та Лазаренко впевнено перемогли спортсменок з Іспанії. А у чвертьфіналі зробили теж саме з представницями Данії.
У півфіналі українські волейболістки зустрілися з росіянками. На жаль, Хміль та Лазаренко не змогли дотиснути суперниць.
У бронзовому фіналі українки перемогли добре знайомих американок.