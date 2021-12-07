Соперники украинцев

В Золотой Евролиге выступят по 12 сборных. Их поделили на три группы по четыре команды. Подопечные Угиса Крастиньша сыграют против Испании, Беларуси и Хорватии. А женская сборная Украины встретится с Азербайджаном, Румынией и Венгрией.

Победители групп выйдут в "финал четырех". Поскольку Украина примет женский финальный турнир, то, согласно регламенту, наша команда получит туда автоматическую путевку. Полуфинальные и финальный матч состоится в Запорожье 25 – 26 июня.

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"Финал четырех" среди мужских сборных примет Хорватия. В 2021 году наша команда вышла в финал, но уступила в борьбе за чемпионство Турции.

Стоит отметить, что Украина в свое время принимала "Финал четырех" Золотой Евролиги. Тогда сохозяином турнира был Ивано-Франковск, а женская сборная одержала победу.