Украинские пятиборцы завоевали серебро в команде на челленджере. Женская часть команды остановилась в шаге от пьедестала уважения.

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Достойное выступление

Украинская мужская команда по современному пятиборью приняла участие на международном рейтинговом турнире UIPM Pentathlon Challenger, проходившем в городе Бишкек (Кыргызстан). "Сине-желтому" коллективу удалось получить почти самые ценные награды на престижном первенстве, завоевав серебряные медали, и вот выйти на высшую ступень пьедестала уважения нашим ребятам, к сожалению не удалось.

Кстати говоря. Современное пятиборье – олимпийский вид спорта, охватывающий соревнования по стрельбе, фехтованию, конному спорту, плаванию и бегу (кроссу), то есть дисциплинам, непременным для офицера конца 19-го и начала 20-го века.

Украинское трио, представленное Тарамом Химичем, Владиславом Рыдванским и Максимом Агарушевым, под руководством тренера Дмитрия Кирпулянского набрало в сумме 4228 очков. Такой показатель оказался хуже только результата представителей Испании, заработавших 4360 баллов. Бронзовыми призерами соревнований стала команда из Казахстана (4050 очков).

Украинцы с наградой / НОК

В личных соревнованиях, где разыгрывались очки в олимпийский рейтинг отбора на Олимпийские Игры в Париже-2024, лучшим результатом для украинской мужской сборной стало восьмое место Тараса Химича. В женском первенстве Ольга Клунникова заняла 4-е место.