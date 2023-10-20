Українські п'ятиборці здобули срібло в команді на челенджері. Жіноча частина команди зупинилась за крок до п'єдесталу пошани.
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Гідний виступ
Українська чоловіча команда з сучасного п'ятиборства взяла участь на міжнародному рейтинговому турнірі UIPM Pentathlon Challenger, що проходив у місті Бішкек (Киргизстан). "Синьо-жовтому" колектив вдалось здобути майже найцінніші нагороди на престижній першості, виборовши срібні медалі, та от вийти на найвищу сходинку п'єдесталу пошани нашим хлопцям, на жаль не вдалось.
Українське тріо, котре було представлене Тарамом Хімічем, Владиславом Ридванським та Максимом Агарушевим, під керівництвом тренера Дмитра Кірпулянського набрало в сумі 4228 очок. Такий показник виявився гіршим лише від результату представників Іспанії, які заробили 4360 балів. Бронзовими призерами змагань стала команда із Казахстану (4050 очок).
Українці з нагородою / НОК
Варто відзначити, що в особистих змаганнях, де розігрувалися очки в олімпійський рейтинг відбору на Олімпійські Ігри у Парижі-2024, найкращим результатом для української чоловічої збірної стало восьме місце Тараса Хіміча. У жіночій першості Ольга Клуннікова посіла 4-ме місце.