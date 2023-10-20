Українські п'ятиборці здобули срібло в команді на челенджері. Жіноча частина команди зупинилась за крок до п'єдесталу пошани.

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Гідний виступ

Українська чоловіча команда з сучасного п'ятиборства взяла участь на міжнародному рейтинговому турнірі UIPM Pentathlon Challenger, що проходив у місті Бішкек (Киргизстан). "Синьо-жовтому" колектив вдалось здобути майже найцінніші нагороди на престижній першості, виборовши срібні медалі, та от вийти на найвищу сходинку п'єдесталу пошани нашим хлопцям, на жаль не вдалось.

До речі. Сучасне п'ятиборство – олімпійський вид спорту, який охоплює змагання зі стрільби, фехтування, кінного спорту, плавання та бігу (кросу), тобто дисциплін, неодмінних для офіцера кінця 19-го та початку 20-го століття.

Українське тріо, котре було представлене Тарамом Хімічем, Владиславом Ридванським та Максимом Агарушевим, під керівництвом тренера Дмитра Кірпулянського набрало в сумі 4228 очок. Такий показник виявився гіршим лише від результату представників Іспанії, які заробили 4360 балів. Бронзовими призерами змагань стала команда із Казахстану (4050 очок).

Українці з нагородою / НОК

Варто відзначити, що в особистих змаганнях, де розігрувалися очки в олімпійський рейтинг відбору на Олімпійські Ігри у Парижі-2024, найкращим результатом для української чоловічої збірної стало восьме місце Тараса Хіміча. У жіночій першості Ольга Клуннікова посіла 4-ме місце.