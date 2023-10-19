Украина продолжает бороться за лицензии на Олимпийские игры-2024 в квалификационных турнирах. Очередного успеха наши спортсмены добились в шоссейном велоспорте.

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Отбор на Олимпиаду по этому виду спорта начался в феврале этого года на чемпионате Африки, но тогда лицензии разыгрывались только среди представителей этого континента. Украина могла рассчитывать на путевку по итогам мирового рейтинга.

Он закрылся 17 октября. Согласно ему, квоты должны распределиться по 80 штук среди мужчин и женщин. Для получения лицензий странам необходимо оказаться в топ-45 каждого рейтинга.

Чем выше позиция, тем больше путевок получила сборная. Украине суммарно досталось две лицензии – по одной в мужском и женском велоспорте. Среди женщин наша страна заняла 23 место, а среди мужчин, можно сказать, запрыгнула в последний вагон – 44 позиция.

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При этом место у топ-25 позволит получить представительство еще и в женской шоссейной гонке с раздельным стартом. Олимпийские лицензии неименные. Перед стартом Олимпийских игр наша страна сама определит, кто отправится на Олимпиаду в Париж.

Все 36 олимпийских лицензий Украины по состоянию на данный момент: