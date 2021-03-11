Успешный старт в Словении

После коронавирусного затишья украинские лыжники и биатлонисты наконец вышли на долгожданный старт. Соревнования начались еще 3 марта, уже в первом дне этапа украинская сборная получила 8 наград: 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

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Такое начало позволило Украине занять высокое третье место в медальном зачете соревнований. Уже до завершения соревнований украинские спортсмены еще 21 раз поднимались на пьедестал.

В последний день подиум также не остался без украинцев. В классе стоя девушки из Украины завоевали весь пьедестал. Людмила Ляшенко стала победительницей старта, второе место заняла Ирина Буй, а тройку лидеров замкнула Александра Кононова. Такой украинский подиум стал уже шестым для нашей команды.

В классе сидя у мужчин награды завоевали Тарас Радь – "серебро" и Василий Кравчук – "бронза". У ребят с нарушениями зрения третьим стал Ярослав Решетинский с гайдом Константином Яременко.

Лучше всего от команды выступили на этапе Людмила Ляшенко, в ее активе аж 5 побед и одно второе место. Успешный старт также провела Александра Кононова – 1 "золото", 2 "серебра" и такое же количество бронзовых наград.

Суммарно украинская сборная получила 29 наград – 6 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей. Благодаря таким достижениям Украина заняла второе место в общем медальном зачете. Первая ступенька у России – 49 медалей. Третье место занимает США – 12 наград.

К слову, всего в соревнованиях принимали участие представители 13 стран мира, Украину представляли 19 спортсменов и 5 гайдов. Интересно, что призеров соревнований награждали их тренеры.

Все награды украинских спортсменов