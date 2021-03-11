Успешный старт в Словении После коронавирусного затишья украинские лыжники и биатлонисты наконец вышли на долгожданный старт. Соревнования начались еще 3 марта, уже в первом дне этапа украинская сборная получила 8 наград: 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Достойно внимания Зеленский на 8 марта наградил сестер Семеренко, Пидгрушную и Старикову Такое начало позволило Украине занять высокое третье место в медальном зачете соревнований. Уже до завершения соревнований украинские спортсмены еще 21 раз поднимались на пьедестал. В последний день подиум также не остался без украинцев. В классе стоя девушки из Украины завоевали весь пьедестал. Людмила Ляшенко стала победительницей старта, второе место заняла Ирина Буй, а тройку лидеров замкнула Александра Кононова. Такой украинский подиум стал уже шестым для нашей команды. В классе сидя у мужчин награды завоевали Тарас Радь – "серебро" и Василий Кравчук – "бронза". У ребят с нарушениями зрения третьим стал Ярослав Решетинский с гайдом Константином Яременко. Лучше всего от команды выступили на этапе Людмила Ляшенко, в ее активе аж 5 побед и одно второе место. Успешный старт также провела Александра Кононова – 1 "золото", 2 "серебра" и такое же количество бронзовых наград. Суммарно украинская сборная получила 29 наград – 6 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей. Благодаря таким достижениям Украина заняла второе место в общем медальном зачете. Первая ступенька у России – 49 медалей. Третье место занимает США – 12 наград. К слову, всего в соревнованиях принимали участие представители 13 стран мира, Украину представляли 19 спортсменов и 5 гайдов. Интересно, что призеров соревнований награждали их тренеры. Все награды украинских спортсменов Людмила Ляшенко (класс стоя) – 5 "золота" и 1 "серебро"; Александра Кононова (класс стоя) – 1 "золото", 3 "серебра" и 1 "бронза"; Юлия Батенкова-Бауман (класс стоя) – 1 "серебро" и 4 "бронзы"; Ирина Буй (класс стоя) – 2 "серебра"; Тарас Радь (класс сидя) – 2 "серебра" и 2 "бронзы"; Оксана Шишкова/Андрей Марченко – гайд (с поражением зрения) – 1 "серебро" и 1 "бронза"; Ярослав Решетинский/Константин Яременко – гайд (с поражением зрения) – 1 "серебро" и 1 "бронза"; Ярослав Решетинский/Денис Никулин – гайд (с поражением зрения) – 1 "бронза"; Василий Кравчук (класс сидя) – 1 "бронза"; Дмитрий Суярко/Александр Никонович – гайд (с поражением зрения) – 1 "бронза".