Снова среди лучших
Соревнования в финском Вуокатте продолжались с 17 по 21 декабря. В турнире приняли участие 20 стран Европы и мира.
Стоит внимания Украинка Шевчук установила мировой рекорд и победила на чемпионате мира по пауэрлифтингу
Украину представляли 35 спортсменов (в том числе – 10 спортсменов-лидеров) – 9 – с нарушениями зрения, 16 – с поражениями опорно-двигательного аппарата.
Национальная паралимпийская сборная команда Украины завоевала 16 наград. В копилке команды 4 "золота", 6 серебряных медалей и 6 "бронз".
Паралимпийская сборная Украины завоевала 16 наград / Национальный комитет спорта людей с инвалидностью
Золотые медали завоевала Александра Кононова, класс стоя (3 золотые медали) и Тарас Радь (одно "золото").
Украинцы на пьедестале / Национальный комитет спорта людей с инвалидностью