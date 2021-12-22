Снова среди лучших

Соревнования в финском Вуокатте продолжались с 17 по 21 декабря. В турнире приняли участие 20 стран Европы и мира.

Стоит внимания Украинка Шевчук установила мировой рекорд и победила на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Украину представляли 35 спортсменов (в том числе – 10 спортсменов-лидеров) – 9 – с нарушениями зрения, 16 – с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Национальная паралимпийская сборная команда Украины завоевала 16 наград. В копилке команды 4 "золота", 6 серебряных медалей и 6 "бронз".

Паралимпийская сборная Украины завоевала 16 наград / Национальный комитет спорта людей с инвалидностью

Золотые медали завоевала Александра Кононова, класс стоя (3 золотые медали) и Тарас Радь (одно "золото").



Украинцы на пьедестале / Национальный комитет спорта людей с инвалидностью

К слову. Украинские паралимпийцы продемонстрировали фантастический результат перед Паралимпиадой в Пекине, которая состоится 4 – 13 марта.