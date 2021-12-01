Золотой год для Шевчук

Украинка Марьяна Шевчук на чемпионат мира по пауэрлифтингу среди паралимпийцев в Тбилиси приехала в статусе одной из фавориток. Перед тем она победила на Паралимпиаде-2020. А до этого – на чемпионате мира в 2019 году.

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То, что ей нет равных в весовой категории до 55 килограммов, украинка продемонстрировала и на этом турнире. Уже в первой попытке она взяла вес в 125 килограммов. Именно этот вес и принес ей паралимпийское золото. И гарантировал победу на чемпионате мира. Ведь Берса Думан из Турции, показавшая второй результат, подняла лишь 121 килограмм.

Но на этом она не остановилась. Далее был вес в 128 килограммов, после чего – 133,5 килограмма. А значит – и новый мировой рекорд. Предыдущий лучший результат тоже принадлежал Шевчук. Она его улучшила на 0,5 килограмма.

"Мы планировали установить рекорд на Паралимпийских играх в Токио, но не смогли, поэтому сделали это здесь. Это очень удачный год для меня, и я очень счастлива внутри", – поделилась своими эмоциями Шевчук после победы.