Знову серед найкращих
Змагання у фінському Вуокатті тривали з 17 по 21 грудня. У турнірі взяли участь 20 країн Європи та світу.
Варте уваги Українка Шевчук встановила світовий рекорд та перемогла на чемпіонаті світу з пауерліфтингу
Україну представляло 35 спортсменів (у тім числі – 10 спортсменів-лідерів) – 9 – з порушеннями зору, 16 – з ураженнями опорно-рухового апарату.
Національна паралімпійська збірна команда України виборола 16 нагород. У скарбничці команди 4 "золота", 6 срібних медалей та 6 "бронз".
Паралімпійська збірна України виборола 16 нагород / Національний комітет спорту людей з інвалідністю
Золоті медалі завоювала Олександра Кононова, клас стоячи (3 золоті медалі) та Тарас Радь (одне "золото").
Українці на п'єдесталі / Національний комітет спорту людей з інвалідністю