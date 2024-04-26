Демонстрируют несокрушимость на весь мир: украинские морпехи приняли участие в Лондонском марафоне

В воскресенье, 21 апреля, в Великобритании состоялся Лондонский марафон. В этом году мероприятие собрало более 48 тысяч участников со всего мира.

В этом году в Лондонском марафоне приняли участие украинские морпехи из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Целью было привлечь внимание к войне России против Украины, собрать средства на восстановление украинских защитников и напомнить о собратьях, которые до сих пор находятся в российском плену.

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Несокрушимые защитники пробежали на Лондонском марафоне

Воины-морпехи Алексей Руденко и Георгий Рошка пробежали 42 километра ради важной цели – напомнить миру о войне в Украине. Оба военнослужащие получили ранения на фронте. Алексею ампутировали нижнюю конечность, а Георгий потерял руку.

Мужчин тренировал Слава Кулаковский, тренер-реабилитолог с личным опытом восстановления после ампутации. Также их команду возглавил Глеб Стрижко, руководитель киевского филиала Veteran Hub и ветеран, который получил тяжелое ранение в Мариуполе во время обороны города.



Алексей Руденко и Георгий Рошка вместе с тренером Славой Кулаковским / Фото из телеграмм-канала Военно-морских сил Украины

Напомним, что недавно 13-летняя Яна Степаненко вернулась в Украину с Бостонского марафона, где собрала 615 тысяч гривен на протез для тяжелораненного украинского защитника Александра Рясного.