Цього року у Лондонському марафоні взяли участь українські морпіхи з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Метою було привернути увагу до війни Росії проти України, зібрати кошти на відновлення українських захисників та нагадати про побратимів, які досі перебувають у російському полоні.

Читайте також Незламна Яна Степаненко: 12-річна дівчинка пробігла 5 кілометрів на протезах

Незламні захисники пробігли на Лондонському марафоні

Воїни-морпіхи Олексій Руденко та Георгій Рошка пробігли 42 кілометри задля важливої мети – нагадати світу про війну в Україні. Обидва військовослужбовці отримали поранення на фронті. Олексію ампутували нижню кінцівку, а Георгій втратив руку.

Чоловіків тренував Слава Кулаковський, тренер-реабілітолог із особистим досвідом відновлення після ампутації. Також їх команду очолив Гліб Стрижко, керівник київської філії Veteran Hub та ветеран, який отримав важке поранення у Маріуполі під час оборони міста.



Олексій Руденко та Георгій Рошка разом з тренером Славою Кулаковським / Фото з телеграм-каналу Військово-морських сил України

Нагадаємо, що нещодавно 13-річна Яна Степаненко повернулася в Україну з Бостонського марафона, де зібрала 615 тисяч гривень на протез для важкопораненого українського захисника Олександра Рясного.