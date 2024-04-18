13 апреля Яна Степаненко приняла участие в одном из самых престижных мировых марафонов в Бостоне. Девочка на протезах пробежала дистанцию 5 километров и собрала 615 тысяч гривен для тяжелораненого защитника Александра Рясного.

К теме Благотворительный сбор закрыт: юная Яна Степаненко собрала всю сумму на протез воину

Яна Степаненко: Не ожидала, что пробегу всю дистанцию

После участия в марафоне Яна Степаненко вместе с мамой, братом и представителями фонда UNBROKEN вернулась во Львов, где ее встретил мэр города Андрей Садовый вместе с жителями. Мужественная 13-летняя девочка поделилась впечатлениями от забега.

Пробежала, очень классно, мне очень понравилось. Тяжело было уже под конец, когда оставался километр, то начали болеть ноги, чувствовала такую тяжесть, но все равно я добежала до финиша. Я сама не ожидала, что я пробегу эти 5 километров, готовилась максимум на 2, 3, но я пробежала все 5. Это, наверное, поддержка людей и моей семьи,

– рассказала Яна.

Юная украинка преодолела дистанцию пять километров на протезах за один час. Яна примет участие в полу марафоне, который состоится во Львове 12 мая. Она планирует пробежать дистанцию вместе со своим братом.

Яна Степаненко вернулась во Львов: фото Львовский городской совет

История Яны Степаненко