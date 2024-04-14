12-летняя девочка потеряла две ноги во время ракетного удара россиян. Она приняла участие в Бостонском марафоне, чтобы собрать средства на современный протез для ветерана Александра Рясного, который потерял ногу на войне, и осуществить его мечту.

Читайте также Манеж базы Олимпийской подготовки пострадал от вражеского удара по Харькову: ужасные фото

5 километров вместо двух

Тренер Яны, Орыся Данилюк, отметила, что девочка должна была пробежать 2 километра, но она смогла одолеть пять.

Яну Степаненко готовили к забегу в течение 3-х месяцев во Львове. Ей помогали физические терапевты и тренеры бегового клуба PROBIG.

Напомним. Яна Степаненко потеряла обе ноги в результате удара России по вокзалу в городе Краматорск. Девочка попала под удар вместе с братом и мамой во время попытки эвакуации. Яна проходила долгую реабилитацию в США и в 2023 году ей поставили беговые протезы.

Защитник, для которого Яна собирала деньги, служит с 18 лет по контракту, а затем пополнил ряды Национальной гвардии Украины, служил в АТО. В сентябре 2023-го получил тяжелое ранение. Сейчас он на этапе реабилитации и протезирования.

Яна Степаненко также участвовала в забеге в сентябре 2023-го. Девочка бежала в рамках Львовского полумарафона Несокрушимости вместе с защитниками, которые проходят реабилитацию в Национальном центре UNBROKEN Ukraine.