Историческое выступление украинок

Анастасия Новосад впервые в своей карьере завоевала золотую награду на этапе Кубка мира. В финальном выступлении украинка выполнила прыжок с высшей сложностью и получила наибольшее количество баллов.

К теме Впервые в истории сразу две украинки завоевали медали на этапе кубка мира по лыжной акробатике

До этого лучшим выступлением Анастасии было четвертое место в той же Руке на прошлой неделе.

Новосад – лишь третья украинка в истории, одержавшая победу в женской лыжной акробатике на этапе Кубка мира. До нее это удавалось Ольге Волковой, которая в 2012-м возглавила пьедестал и Надежде Мохнацкой, которая в 2020-м завоевала "золото".

Видео победного прыжка

Также еще одна украинка оказалась на пьедестале почета. Ольга Полюк завоевала бронзовую награду.

К слову. Впервые в истории украинского фристайла сразу две лыжные акробатки сборной попали в тройку призеров на этапе Кубка мира.