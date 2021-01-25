Украинские легкоатлеты везут два "золота" и "серебро" престижного турнира в Стамбуле
Украинские легкоатлеты Сергей Никифоров и Елена Радюк-Кючук победили на соревнованиях в Стамбуле (Турция). Украинка к "золоту" турнира добавила еще и серебряную награду.
Источник: официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины
Второй этап турецком Стамбуле в этом сезоне для Сергея Никифорова сложился лучше. Украинец, который специализируется на прыжках в длину, прыгнул на 7,84 метра. А уже в третьем значительно улучшил свой – 8,01 метра.
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Результат первого своего старта в сезоне Никифоров превзошел на целых 9 сантиметров. За его спиной расположились сразу два местных спортсмена. Как вспоминал после турнира в Киеве один 26-летний спортсмен, 7,92 метра не те цифры, которые хочет видеть на табло легкоатлет.
Сергей вплотную приблизился к нормативу на чемпионат Европы в помещении, который составляет 8,05.
Результаты прыжков в длину
- Сергей Никифоров (Украина) – 8,01
- Алпер Кулаксис (Турция) – 7,57
- Муамер Демир (Турция) – 7,25
Также Украину на соревнованиях в Стамбуле представляла Елена Радюк-Кючук. 21-летняя девушка померялась силами с соперницами в беге на дистанциях 200 и 400 метров.
Если на дистанции 400 метров украинка была вынуждена довольствоваться "серебром", уступив одной секундой легкоатлетке из Турции Емел Санли Кирчин, то в беге на 200 метров Елене не было равных – золотая награда.
Результаты бега на 200 метров (в секундах)
- Елена Радюк-Кючук (Украина) – 24,74
- Керен Палали (Турция) – 25,92
- Зейнеп Олур (Турция) – 26,00
Результаты бега на 400 метров (в секундах)
- Емел Санли Кирчин (Турция) – 54,57
- Елена Радюк-Кючук – 55,89
- Гульсан Цебеки (Турция) – 58,16
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