Украинские легкоатлеты Сергей Никифоров и Елена Радюк-Кючук победили на соревнованиях в Стамбуле (Турция). Украинка к "золоту" турнира добавила еще и серебряную награду.

Источник: официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины

Второй этап турецком Стамбуле в этом сезоне для Сергея Никифорова сложился лучше. Украинец, который специализируется на прыжках в длину, прыгнул на 7,84 метра. А уже в третьем значительно улучшил свой – 8,01 метра.

Читайте также Магучих с рекордом феерично одержала первую победу в 2021 году

Результат первого своего старта в сезоне Никифоров превзошел на целых 9 сантиметров. За его спиной расположились сразу два местных спортсмена. Как вспоминал после турнира в Киеве один 26-летний спортсмен, 7,92 метра не те цифры, которые хочет видеть на табло легкоатлет.

Сергей вплотную приблизился к нормативу на чемпионат Европы в помещении, который составляет 8,05.

Результаты прыжков в длину

Сергей Никифоров (Украина) – 8,01 Алпер Кулаксис (Турция) – 7,57 Муамер Демир (Турция) – 7,25

Также Украину на соревнованиях в Стамбуле представляла Елена Радюк-Кючук. 21-летняя девушка померялась силами с соперницами в беге на дистанциях 200 и 400 метров.

Если на дистанции 400 метров украинка была вынуждена довольствоваться "серебром", уступив одной секундой легкоатлетке из Турции Емел Санли Кирчин, то в беге на 200 метров Елене не было равных – золотая награда.

Результаты бега на 200 метров (в секундах)

Елена Радюк-Кючук (Украина) – 24,74 Керен Палали (Турция) – 25,92 Зейнеп Олур (Турция) – 26,00

Результаты бега на 400 метров (в секундах)