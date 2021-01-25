Українські легкоатлети везуть два "золота" та "срібло" престижного турніру в Стамбулі
Українські легкоатлети Сергій Никифоров та Олена Радюк-Кючук перемогли на змаганнях у Стамбулі (Туреччина). Українка до "золота" турніру додала ще й срібну нагороду.
Джерело: офіційний сайт Федерації легкої атлетики України
Другий етап турецькому Стамбулі цього сезону для Сергія Никифорова склався якнайкраще. Українець, який спеціалізується на стрибках у довжину, стрибнув на 7,84 метра. А вже у третій значно покращив свій – 8,01 метра.
Читайте також Магучіх з рекордом феєрично здобула першу перемогу у 2021 році
Результат першого свого старту у сезоні Никифоров перевершив на цілих 9 сантиметрів. За його спиною розташувались відразу два місцеві спортсмени. Як згадував після турніру у Києві сам 26-річний спортсмен, 7,92 метра не ті цифри, які хоче бачити на табло легкоатлет.
Сергій впритул наблизився до нормативу на чемпіонат Європи в приміщенні, який складає 8,05.
Результати стрибків у довжину
- Сергій Никифоров (Україна) – 8,01
- Алпер Кулаксіс (Туреччина) – 7,57
- Муамер Демір (Туреччина) – 7,25
Також Україну на змаганнях у Стамбулі представляла Олена Радюк-Кючук. 21-річна дівчина помірялась силами із суперницями у бігу на дистанціях 200 та 400 метрів.
Якщо на дистанції 400 метрів українка була змушена задовольнятись "срібло", поступившись однією секундою легкоатлетці з Туреччини Ємел Санлі Кірчін. То у бігу на 200 метрів Олені не було рівних – золота нагорода.
Результати бігу на 200 метрів (у секундах)
- Олена Радюк-Кючук (Україна) – 24,74
- Керен Палалі (Туреччина) – 25,92
- Зейнеп Олур (Туреччина) – 26,00
Результати бігу на 400 метрів (у секундах)
- Ємел Санлі Кірчін (Туреччина) – 54,57
- Олена Радюк-Кючук – 55,89
- Гульсан Цебекі (Туреччина) – 58,16
Поділитися новиною