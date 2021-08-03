Украинскому легкоатлету не хватило 0,002 секунды до выхода в полуфинал Олимпиады в Токио

Сергей Смелик был единственным представителем Украины на беговой дистанции 200 метров в Токио. Украинцу не хватило мизера, чтобы пробиться в полуфинал Олимпиады-2020.

Досадная доля секунды

Украинский легкоатлет остановился в шаге от полуфинала. Результат Сергея Смелика был лучше, чем показали некоторые спортсмены, вышедшие в дальнейшем. Но и этого было мало.

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В каждом из семи забегов определялась тройка лидеров, которые будут продолжать борьбу за награды. А также дополнительно следующие топ-3 по времени по итогам всей квалификации.

Сергей Смелик – бронзовый призер чемпионата Европы и призер командных соревнований. Дважды участвовал на Олимпийских играх (2012, 2016) на дистанции 200 метров. Но останавливался на стадии предварительного забега.

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Смелик в своем забеге показал 5-е время, которое стал его лучшим результатом сезона – 20.53 секунды. От бегуна из Ирландии Леона Рида, который закрыл дополнительные топ-3, проходивших в полуфинал по времени, украинского легкоатлета отделили мизерные 0.002 секунды.

У украинца был шанс впервые в карьере пройти квалификацию Олимпиады. Победителем квалификации стал представитель США Кенни Беднарек со временем 20.01 секунд.