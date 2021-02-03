Украинские клубы получить соперников в Кубке Европы ФИБА
Сразу три украинских баскетбольных клуба выступят в плей-офф Кубка Европы ФИБА. Они получили соперников в 1/8 финала.
Источник: сайт ФИБА
Матчи плей-офф состоятся в так называемых пузырях. Всего будет четыре пузыря, в которых состоятся матчи 1/8 финала и четвертьфинала. В полуфинал выйдет лишь одна команда из четырех.
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В плей-офф выступят Киев-Баскет, Днепр и Прометей из Украины. Они попали в разные пузыри.
Пузырь 1
- Сибиу – Реджо-Эмилия
- Днепр – Орадя
Пузырь 2
- Прометей – Монс
- Сталь – Ден Босх
Пузырь 3
- Фрибург – Балкан
- Парма – Рилски
Пузырь 4
- Ираклис – Анвил
- Ирони Нес-Циона – Киев-Баскет
Матчи 1/8 и 1/4 финала состоятся с 23 по 25 марта в формате минитурниров. Места для проведения матча будут названы впоследствии.
Победитель каждого из пузырей выйдет в Финал четырех. Он запланирован на 23-25 апреля.
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