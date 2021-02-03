Сразу три украинских баскетбольных клуба выступят в плей-офф Кубка Европы ФИБА. Они получили соперников в 1/8 финала.

Источник: сайт ФИБА

Матчи плей-офф состоятся в так называемых пузырях. Всего будет четыре пузыря, в которых состоятся матчи 1/8 финала и четвертьфинала. В полуфинал выйдет лишь одна команда из четырех.

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В плей-офф выступят Киев-Баскет, Днепр и Прометей из Украины. Они попали в разные пузыри.

Пузырь 1

Сибиу – Реджо-Эмилия

Днепр – Орадя

Пузырь 2

Прометей – Монс

– Монс Сталь – Ден Босх

Пузырь 3

Фрибург – Балкан

Парма – Рилски

Пузырь 4

Ираклис – Анвил

Ирони Нес-Циона – Киев-Баскет

Матчи 1/8 и 1/4 финала состоятся с 23 по 25 марта в формате минитурниров. Места для проведения матча будут названы впоследствии.

Победитель каждого из пузырей выйдет в Финал четырех. Он запланирован на 23-25 апреля.