Одразу три українські баскетбольні клуби виступлять у плей-офф Кубка Європи ФІБА. Вони отримали суперників в 1/8 фіналу.

Джерело: сайт ФІБА

Матчі плей-офф відбудуться у так званих бульбашках. Загалом буде чотири бульбашки, в яких відбудуться матчі 1/8 фіналу та чвертьфіналу. У півфінал вийде лише одна команда з чотирьох.

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В плей-офф виступлять Київ-Баскет, Дніпро та Прометей з України. Вони потрапили в різні бульбашки.

Бульбашка 1

Сібіу – Реджо-Емілія

Дніпро – Орадя

Бульбашка 2

Прометей – Монс

– Монс Сталь – Ден Босх

Бульбашка 3

Фрібург – Балкан

Парма – Рілскі

Бульбашка 4

Іракліс – Анвіл

Іроні Нес-Ціона – Київ-Баскет

Матчі 1/8 та 1/4 фіналу відбудуться з 23 до 25 березня в форматі мінітурнірів. Місця бульбашок для проведення матчі буде названо згодом.

Переможець кожної з бульбашок вийде у фінал чотирьох. Він запланований на 23-25 квітня.