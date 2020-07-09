У 31-му турі чемпіонату Туреччини зустрілися "Різеспор" і "Кайсперіспор". Примітно, що в складі двох команд грає багато українців.

Різеспор – Кайсеріспор 3:2

Голи: Саму, 11, Гармаш, 90+2, Фернандес, 90+3 – Анджело, 32, Кравець, 87 (пен)

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"Різеспор" (за який виступають українці Денис Гармаш, Андрій Борячук і Микола Морозюк) обіграв "Кайсеріспор" (з Артемом Кравцем) з рахунком 3:2.

В основі вийшов тільки гравець команди гостей Артем Кравець, а Денис Гармаш і Андрій Борячук з'явилися на полі у господарів у другому таймі. А ось Микола Морозюк не потрапив в заявку на гру.

На 86-й хвилині Артем Кравець забив свій 6-й гол в чемпіонаті, реалізувавши пенальті і вивівши свою команду вперед (2:1).

Однак в компенсований час Денис Гармаш рахунок зрівняв ударом п'ятою, а точний удар Фернандеса приніс вольову перемогу "Різеспору" (3:2).

Різеспор – Кайсеріспор відеоогляд матчу