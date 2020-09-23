Игроки украинских хоккейных команд сдали тест на коронавирус. Инфекции у игроков выявлено не было, так что матчи плей-офф УХЛ возобновятся уже 28 сентября.

На 28 сентября запланирован матч в Белой Церкви. Там встретятся "Белый Барс" и "Кременчуг". "Горожане" впереди в серии 2:0.

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Уже 29 сентября в Херсоне между собой сыграют "Днепр" и "Донбасс". В этой паре паритет – 1:1.

В случае необходимости, пятый, шестой и седьмой матчи серий состоятся 1, 3 и 5 октября.

Финальные матчи чемпионата предварительно запланированы на 8, 10, 13 и 15 октября. А в случае необходимости, 17, 19 и 21 октября будут сыграны решающие финальные матчи. Отметим, что в случае, если полуфинальные серии закончатся раньше, то финальная серия начнется через два дня после окончания полуфиналов.