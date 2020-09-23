Гравці українських хокейних команд здали тест на коронавірус. Інфекції в гравців виявлено не було, тож матчі плей-офф УХЛ відновляться вже 28 вересня.

На 28 вересня запланований матч у Білій Церкві. Там зустрінуться "Білий Барс" та "Кременчук". "Містяни" попереду у серії 2:0.

Оце так Російський хокеїст спровокував масову бійку в матчі НХЛ, коли суперник забивав у порожні ворота

Вже 29 вересня у Херсоні між собою зіграють "Дніпро" та "Донбас". У цій парі паритет – 1:1.

У разі необхідності, п'ятий, шостий і сьомий матчі серій відбудуться 1, 3 і 5 жовтня.

Фінальні матчі чемпіонату попереднього заплановані на 8, 10, 13 та 15 жовтня. А в разі необхідності, 17, 19 та 21 жовтня будуть зіграні вирішальні фінальні матчі. Відзначимо, що в разі, якщо півфінальні серії завершаться раніше, то фінальна серія розпочнеться через два дні після закінчення півфіналів.