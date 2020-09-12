Третий матч серии плей-офф НХЛ между "Тампа-Бэй" и "Айлендерс" отличился массовой дракой в конце встречи. Ее спровоцировал российский хоккеист Кучеров, который ударил соперника клюшкой сзади по ногам.

За 43 секунды до конца встречи при счете 4:3 в пользу "Айлендерс", команда отбилась от атаки соперника. Шайба улетела к Пажо, который пытался реализовать выход на пустые ворота.

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Помешать хоккеисту "Айлендерс" пытался россиянин Кучеров. Но он не успевал за соперником, поэтому просто решил ударить того клюшкой по ногам сзади.

Вот только Пажо сумел нанести точный бросок. А после этого и началась массовая драка на льду.

Видео фола и драки во время матча

В итоге дисциплинарные штрафы получили сразу пять хоккеистов.

Матч закончился со счетом 5:3 в пользу "Айлендерс". Команда сумела сократить отставание в серии плей-офф до 1:2.