Украинские футбольные ультрас поддержали протестующих в Беларуси: фото
Украинские футбольные болельщики решили поддержать протестующих в Беларуси. Они нарисовали граффити и баннеры с надписью "Жыве Беларусь".
Фотографию выложили в соцсети, сообщает 24 канал.
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Поддержка украинских ультрас
На набережной столицы появилось граффити с белорусским лозунгом "Жыве Беларусь", который активно используют противники Александра Лукашенко в соседней стране.
Граффити от ультрас "Динамо" / Соцсети
Ранее белорусский флаг вывесили на здании КГГА.
Добавим, что несколько дней назад фанаты запорожского "Металлурга" также выразили поддержку протестующим.
Фанаты "Металлурга" / ФК "Металлург"
Они поддержали Беларусь перед последним матчем своей команды сезоне 2019/20 в Первой лиге против одесского "Черноморца". Фанаты вывесили плакат "Жыве Беларусь!", который во время встречи был расположен на одной из центральных трибун стадиона.
Баннер в поддержку протестующих / ФК "Металлург"
Протесты в Беларуси: все, что нужно знать
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.
- Белорусы не согласны с результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество также разделяет это мнение.
- Стоит добавить, что омоновцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют свето-шумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.
- Лукашенко собрал свой антимайдан. На него бюджетников свозили со всей Беларуси. Поддержать Лукашенко пришли якобы 70 тысяч человек.