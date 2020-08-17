Украинские футбольные болельщики решили поддержать протестующих в Беларуси. Они нарисовали граффити и баннеры с надписью "Жыве Беларусь".

Фотографию выложили в соцсети, сообщает 24 канал.

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Поддержка украинских ультрас

На набережной столицы появилось граффити с белорусским лозунгом "Жыве Беларусь", который активно используют противники Александра Лукашенко в соседней стране.



Граффити от ультрас "Динамо" / Соцсети

Ранее белорусский флаг вывесили на здании КГГА.

Добавим, что несколько дней назад фанаты запорожского "Металлурга" также выразили поддержку протестующим.



Фанаты "Металлурга" / ФК "Металлург"

Они поддержали Беларусь перед последним матчем своей команды сезоне 2019/20 в Первой лиге против одесского "Черноморца". Фанаты вывесили плакат "Жыве Беларусь!", который во время встречи был расположен на одной из центральных трибун стадиона.



Баннер в поддержку протестующих / ФК "Металлург"

Протесты в Беларуси: все, что нужно знать