Болельщики московского ЦСКА выразили поддержку протестующим в Беларуси. Фанаты начали скандировать кричалки "Жыве Беларусь" за что были задержаны местной полицией.

Инцидент произошел на матче второго тура чемпионата России, где ЦСКА принимал "Тамбов". Около 15 фанатов были отправлены в участок полиции, сообщает ТАСС.

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Как рассказал изданию адвокат, который защищает права болельщиков, Леонид Соловьев, фанатам, которые поддержали Беларусь, грозит штраф и запрет на посещение матчей любимой команды.

Такой инцидент произошел после второго гола от Шкурина в ворота "Тамбова". Такие громкие кричалки были расценены полицией как нарушение правил поведения на спортивных соревнованиях.

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После объявления результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.

Белорусы не согласны с результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество также разделяет это мнение.

Стоит добавить, что омоновцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют свето-шумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.

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