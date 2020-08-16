Фанатов ЦСКА задержали за выкрики "Жыве Беларусь"
Болельщики московского ЦСКА выразили поддержку протестующим в Беларуси. Фанаты начали скандировать кричалки "Жыве Беларусь" за что были задержаны местной полицией.
Инцидент произошел на матче второго тура чемпионата России, где ЦСКА принимал "Тамбов". Около 15 фанатов были отправлены в участок полиции, сообщает ТАСС.
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Как рассказал изданию адвокат, который защищает права болельщиков, Леонид Соловьев, фанатам, которые поддержали Беларусь, грозит штраф и запрет на посещение матчей любимой команды.
Такой инцидент произошел после второго гола от Шкурина в ворота "Тамбова". Такие громкие кричалки были расценены полицией как нарушение правил поведения на спортивных соревнованиях.
Протесты в Беларуси: все, что нужно знать
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.
- Белорусы не согласны с результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество также разделяет это мнение.
- Стоит добавить, что омоновцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют свето-шумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.
Каких спортсменов задержала полиция среди протестующих
- На протестах были замечены и спортсмены. Одним из первых, кого задержали, стал 20-летний защитник "Динамо-Брест-1960" Максим Смолевский.
- 11 августа бойца MMA Алексея Кудина задержала полиция города Молодечно за участие в протестах.
- В тот же день и в том же Молодечно задержали хоккеиста Илью Литвинова.
- 12 августа пропал игрок клуба БАТЭ и сборной Беларуси Антон Сарока.
- Задерживают и тренеров. Так случилось с тренером детской команды ФШМ Ренатом Шулуновым.
- 14 августа стало известно о том, что был задержан защитник команды "Гранит" Владислав Шубович.