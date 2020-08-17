Українські футбольні вболівальники вирішили підтримати протестувальників у Білорусі. Вони намалювали графіті та банери із надписом "Живе Білорусь".

Світлину виклали у соцмережі, інформує 24 канал.

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Підтримка українських ультрас

На набережній столиці з’явилося графіті з білоруським гаслом “Живе Білорусь”, яке активно використовують противники Олександра Лукашенка у сусідній країні.



Графіті від ультрас "Динамо" / Соцмережі

Раніше білоруський прапор вивісили на будівлі КМДА.

Додамо, що декілька днів тому фанати запорізького "Металурга" також висловили підтримку протестувальникам.



Фанати "Металурга" / ФК "Металург"

Вони підтримали Білорусь перед останнім матчем своєї команди сезоні 2019/20 в Першій лізі проти одеського "Чорноморця". Фанати вивісили плакат "Живе Білорусь!", який під час зустрічі був розташований на одній з центральних трибун стадіону.



Банер на підтримку протестувальників / ФК "Металург"

Протести у Білорусі: все, що потрібно знати