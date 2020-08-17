Українські футбольні ультрас підтримали протестувальників у Білорусі: фото
Українські футбольні вболівальники вирішили підтримати протестувальників у Білорусі. Вони намалювали графіті та банери із надписом "Живе Білорусь".
Світлину виклали у соцмережі, інформує 24 канал.
Читайте також: Фанатів московського ЦСКА затримали за вигуки"Живе Білорусь"
Підтримка українських ультрас
На набережній столиці з’явилося графіті з білоруським гаслом “Живе Білорусь”, яке активно використовують противники Олександра Лукашенка у сусідній країні.
Графіті від ультрас "Динамо" / Соцмережі
Раніше білоруський прапор вивісили на будівлі КМДА.
Додамо, що декілька днів тому фанати запорізького "Металурга" також висловили підтримку протестувальникам.
Фанати "Металурга" / ФК "Металург"
Вони підтримали Білорусь перед останнім матчем своєї команди сезоні 2019/20 в Першій лізі проти одеського "Чорноморця". Фанати вивісили плакат "Живе Білорусь!", який під час зустрічі був розташований на одній з центральних трибун стадіону.
Банер на підтримку протестувальників / ФК "Металург"
Протести у Білорусі: все, що потрібно знати
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не згідні з результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота також поділяє цю думку.
- Варто додати, що ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світло-шумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Лукашенко зібрав свій антимайдан. На нього бюджетників звозили зі всієї Білорусі. Підтримати Лукашенка прийшли начебто 70 тисяч осіб.