По примеру Харлан: украинские фигуристы отказались пожать руки российским грузинам – видео

Украинские фигуристы решили не чествовать уроженцев России. Атлеты последовали мужественному жесту Ольги Харлан.

Украинские фигуристы проигнорировали российские грузины во время награждения на международных соревнованиях. Спортсмены продемонстрировали свою четкую позицию.

Достойно внимания Возмутил говорящие на враге СМИ: борец из Украины отказался от фото с россиянином на ЧМ

Иначе нельзя

На этапе Гран-при по фигурному катанию, который состоялся в столице Венгрии Будапеште, украинцы Виолетта Серова и Иван Хобта в который раз напомнили всему миру, что спорт не может быть пози политикой, а также то, что между россиянами и украинцами не может быть никаких дружеских отношений. Дело в том, что наши фигуристы тотально проигнорировали уроженцев страны-агрессора во время награждения.

Все из-за того, что выступающие под флагом Грузии фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава одержали победу на Гран-при. Но вот самое интересное, что триумфаторы соревнований родились в России (Метелкина из Владимира, выступает за Грузию с 2020-го года, а Берулава из Москвы, выступает с грузинским паспортом с 2019. К тому же пара тренируется в России у Павла Слюсаренко.

Во время торжественной церемонии награждения российские грузины подошли сначала к бронзовым призёрам международного первенства канадцев Мартины Ариано-Кент и Шарли Лалиберте-Лорана, которые поздравили Метелкину и Берулаву, а затем к украинцам, завоевавшим серебряные награды соревнований. И вот наши земляки отказались контактировать с уроженцами страны-агрессора, проигнорировав победителей.

Видео:

Серова и Хобта в соревнованиях спортивных пар получили "серебро", набрав за короткую и произвольную программы суммарно 153,77 балла, что оказалось всего на 0,18 балла больше, чем у занявших третье место представителей Канады. Российские грузины набрали 190,45 балла.