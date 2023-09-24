Украинские фигуристы проигнорировали российские грузины во время награждения на международных соревнованиях. Спортсмены продемонстрировали свою четкую позицию.

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Иначе нельзя

На этапе Гран-при по фигурному катанию, который состоялся в столице Венгрии Будапеште, украинцы Виолетта Серова и Иван Хобта в который раз напомнили всему миру, что спорт не может быть пози политикой, а также то, что между россиянами и украинцами не может быть никаких дружеских отношений. . Дело в том, что наши фигуристы тотально проигнорировали уроженцев страны-агрессора во время награждения.

Все из-за того, что выступающие под флагом Грузии фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта одержали победу на Гран-при. Но вот самое интересное, что триумфаторы соревнований родились в России (Метьолкина из Владимира, выступает за Грузию с 2020-го года, а Берулава из Москвы, выступает с грузинским паспортом с 2019. К тому же пара тренируется в России у Павла Слюсаренко.

Во время торжественной церемонии награждения российские грузины подошли сначала к бронзовым призёрам международного первенства канадцев Мартины Ариано-Кент и Шарли Лалиберте-Лорана, которые поздравили Метелкину и Берулаву, а затем к украинцам, завоевавшим серебряные награды соревнований. И вот наши земляки отказались контактировать с уроженцами страны-агрессора, проигнорировав победителей.

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Кстати говоря. Серова и Хобта в соревнованиях спортивных пар получили "серебро", набрав за короткую и произвольную программы суммарно 153,77 балла, что оказалось всего на 0,18 балла больше, чем у занявших третье место представителей Канады. Российские грузины набрали 190,45 балла.