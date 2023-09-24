Українські фігуристи проігнорували російських грузинів під час нагородження на міжнародних змаганнях. Спортсмени продемонстрували свою чітку позицію.

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По іншому не можна

На етапі Гран-прі з фігурного катання, котрий відбувся у столиці Угорщини Будапешті, українці Віолетта Сєрова та Іван Хобта вкотре нагадали усьому світу, що спорт не може бути позі політикою, а також те, що між росіянами та українцями не може бути жодних дружніх відносин. Діло в тому, що наші фігуристи тотально проігнорували уродженців країни-агресора під час нагородження.

Все через те, що фігуристи Віолетта Сєрова та Іван Хобта, які виступають під прапором Грузії, здобули перемогу на Гран-прі. Та от найцікавіше те, що тріумфатори змагань народились в Росії (Метьолкіна з Владимира, виступає за Грузію з 2020-го року, а Берулава з Москви, виступає з грузинським паспортом з 2019-го. До того ж пара тренується в Росії у Павла Слюсаренка.

Під час урочистої церемонії нагородження російські грузини підійшли спочатку до бронзових призерів міжнародної першості канадців Мартіни Аріано-Кент та Шарлі Лаліберте-Лорана, які привітали Метьолкіну та Берулаву, а потім до українців, котрі вибороли срібні нагороди змагань. Та от наші земляки відмовились контактувати з уродженцями країни-агресора, проігнорувавши переможців.

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До речі. Сєрова та Хобта у змаганнях спортивних пар здобули "срібло", набравши за коротку та довільну програми сумарно 153,77 бала, що виявилося лише на 0,18 бала більше, аніж у представників Канади, котрі посіли третє місце. Російські грузини набрали 190,45 бала.