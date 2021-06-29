"Путин – х*йло": украинские фаны не забыли о хите на матче со Швецией на Евро – видео

Болельщики из Украины выполнили свой любимый хит во время матча со сборной из Швеции. "Путин – х*йло" – доносилось из разных уголков стадиона.

Бранную кричалку о российском президенте футбольные фаны спели не впервые. Эту композицию украинские болельщики выполняют едва ли не на каждой игре.

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Хит раздался вскоре после начала ожесточенного поединка. Пока команды сосредоточились на перепасовке мяча, группа поддержки украинцев затянула любимую песню.

Традиционная песня о Путине от украинских болельщиков: видео Obozrevatel

"Песню о Путине знают все"

Украинец Евгений Гораш, который живет в шотландском Глазго, рассказал, как болельщики готовятся к судьбоносному матчу. Перед матчем они договорились встретиться возле стадиона.

Песню про Путина учить не надо – думаю, ее все знают, не только украинские болельщики. Мы и австрийских научили, и, видимо, шведских тоже научим,

– подчеркнул он.

Интересно, что совсем недавно украинские и австрийские фанаты вместе прокричали "Хто не скаче – той москаль". Это произошло на одной из центральных улиц Бухареста.