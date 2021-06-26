Ярмоленко: Мы вышли из группы – это было минимальной задачей

Андрей заявил, что Евро-2020 подтвердило, что уровень сборных выровнялся. Отныне каждая сборная может обыграть даже более сильного соперника.

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Вместе с тем, Ярмоленко призвал с оптимизмом воспринимать то, что Украина вышла в плей-офф Евро-2020.

Я хочу только сказать, что нас критикуют за результаты и игру – с чем я согласен. Я хочу попросить всех внести больше позитива, потому что мы вышли из группы – это было минимальной задачей. Все ребята справились,

– заявил футболист.

Андрей соглашается, что Украине посчастливилось выйти из группы несмотря на поражения Нидерландам и Австрии.

"Да, нам где-то повезло, сыграли плохо со сборной Австрии, но мы вышли из группы, поэтому давайте двигаться вперед с хорошими и позитивными мыслями и готовиться к следующему матчу", – резюмировал лидер "сине-желтых".