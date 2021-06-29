По информации телеканала "Футбол", на матче всего будут присутствовать около 500 украинских болельщиков.

К слову Украина – Швеция: стартовые составы команд на матч Евро-2020

Для сравнения на матчах в Бухаресте, где Украина играла с Северной Македонией и Австрией в групповом этапе, украинских фанов было около 5 – 6 тысяч.

Впрочем, там были совсем другие предпосылки – украинских болельщиков впускали в Румынию совсем без ограничений, да и сама страна-организатор матчей расположена по соседству с Украиной.

Украинские фаны в Глазго

Впрочем, количество – не значит качество. Поэтому украинские фаны смогли засветиться и в шотландском городке. В течение всего матча они прогуливались в цветах национального флага.

Ну и конечно украинские болельщики не были бы самими собой, если бы смогли обойтись без патриотических кричалок.

Швеция – Украина: анонс матча