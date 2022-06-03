Украинские фанаты раскупили все билеты на ключевой матч Уэльс – Украина

В воскресенье 5 июня сборная Украины может пробиться на чемпионат мира-2022. Команда Александра Петракова не останется без поддержки в Кардиффе.

Мощная поддержка от украинцев гарантирована

Подопечным Александра Петракова осталось сделать только один шаг для выхода на Мундиаль. "Сине-желтые" второй раз подряд сыграют на поле соперника.

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2 июня сборная прилетела в Кардифф, который 5 июня примет финал плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Уэльса. Даже в столь сложное время для Украины наши болельщики продолжают поддерживать главную команду страны.

В финал против Уэльса украинцы раскупили все билеты, которые выделили в гостевой сектор для наших фанатов Ассоциация футбола Уэльса.

Отметим, что стадион "Кардифф Сити", принявший поединок, вмещает 30 тысяч зрителей.

Финал плей-офф отбора чемпионата мира-2022 Уэльс – Украина состоится 5 июня. Стартовый свисток испанского арбитра раздастся в 19:00 по киевскому времени.

Футболисты сборной хорошо помнят о поддержке украинцев в матче против Шотландии. Около трех тысяч украинских фанатов заполнили трибуны в Глазго и напомнили всему миру о войне в Украине, скандируя "ВСУ".

Перед поединком вся арена в унисон спела украинский гимн. Футболисты отблагодарили болельщиков своей игрой и важной победой над шотландцами – 1:3. Голы в сине-желтой футболке забивали Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик.

Главный тренер сборной Александр Петраков, футболисты Руслан Малиновский и Андрей Ярмоленко посвятили эту победу украинскому народу и военным, которые каждый день защищают нашу страну от врага.

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Все билеты проданы!

На финальном матче плей-офф квалификации ЧМ-2022 в Уэльсе у сборной Украины будет мощная поддержка!

В воскресенье, 5 июня в 19:00 по киевскому времени на 30-тысячном стадионе "Кардифф Сити" в Кардиффе начнется финальный матч плей-офф отборочного цикла чемпионата мира 2022 между национальными сборными командами Уэльса и Украины.

Все билеты в сектор, который Ассоциация футбола Уэльса выделила для украинских болельщиков, уже реализованы.

Поэтому у нашей команды в сверхответственном поединке будет мощная поддержка.