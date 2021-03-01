Сборная Украины по дзюдо не уехала из Чехии с пустыми руками. 27-28 февраля украинцы получили четыре награды на Открытом Кубке Европы.

Такие соревнования состоялись впервые с марта 2020 года, в которых приняли участие 272 дзюдоиста из 23 стран мира. В составе нашей команды за награды боролись 24 мужчины и 5 женщин.

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Удачное выступление украинцев

В первый день турнира открыла отсчет наград для Украины Анастасия Антипина, которая завоевала "бронзу" в столице Чехии. Девушка боролась в весовой категории до 63 килограммов, где уже на старте победила румынку Иванеску, в следующем раунде победный путь украинки остановила дзюдоистка из Нидерландов Ван Дер Берг, которая впоследствии стала победительницей соревнований.

В утешительной схватке Антипина снова боролась с представительницей Нидерландов Ван Лишут, но на этот раз победу праздновала украинка. Благодаря победе спортсменка из Украины сумела побороться за третье место, где ее уже ждала чешка Зачова. Однако соперница не смогла дать достойный бой украинке. В итоге – "бронза" Антипиной.

Продолжение феерии

В последний соревновательный день Кубка Европы по дзюдо в Праге украинцы получили еще три награды. В весовой категории до 100 килограммов "серебро" получил Даниил Гуцол. Его начало поддержал другой украинец Александр Гордиенко, который боролся в весе более 100 килограммов.

Среди девушек еще одну медаль получила Руслана Булавина, которая пополнила копилку сборной Украины бронзовой наградой в весе более 78 килограммов.

К слову. После Кубка Европы украинские дзюдоисты поедут в Ташкент (Узбекистан), где уже с 5-7 марта состоится турнир престижной серии Grand Slam.