Збірна України з дзюдо не поїхала з Чехію з порожніми руками. 27-28 лютого українці здобули чотири нагороди на відкритому Кубку Європи.

Такі змагання відбулись вперше з березня 2020 року, у яких взяли участь 272 дзюдоїсти з 23 країн світу. У складі нашої команди за нагороди боролись 24 чоловіки та 5 жінок.

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Вдалий виступ українців

У перший день турніру відкрила відлік нагород для України Анастасія Антипіна, яка здобула "бронзу" у столиці Чехії. Дівчина боролась у ваговій категорії до 63 кілограмів, де вже на старті перемогла румунку Іванеску, у наступному раунді переможний шлях українки зупинила дзюдоїстка з Нідерландів Ван Дер Берг, яка згодом стала переможницею змагань.

У втішній сутичці Антипіна знову боролась із представницею Нідерландів Ван Лішут, але цього разу звитягу святкувала українка. Завдяки перемозі спортсменка з України зуміла поборотись за третє місце, де на неї вже чекала чешка Зачова. Однак суперниця не змогла дати гідний бій українці. У підсумку – "бронза" Антипіної.

Продовження феєрії

В останній змагальний день Кубку Європи з дзюдо в Празі українці здобули ще три нагороди. У ваговій категорії до 100 кілограмів "срібло" отримав Данило Гуцол. Його початок підтримав інший українець Олександр Гордієнко, який боровся у вазі понад 100 кілограмів.

Серед дівчат ще одну медаль здобула Руслана Булавіна, яка поповнила скарбничку збірної України бронзовою нагородою у вазі понад 78 кілограмів.

До слова. Після Кубка Європи українські дзюдоїсти поїдуть у Ташкент (Узбекистан), де вже з 5-7 березня відбудеться турнір престижної серії Grand Slam.