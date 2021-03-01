Українські дзюдоїсти здобули чотири медалі на Кубку Європи у Чехії
Збірна України з дзюдо не поїхала з Чехію з порожніми руками. 27-28 лютого українці здобули чотири нагороди на відкритому Кубку Європи.
Джерело:фейсбук Федерації дзюдо України
Такі змагання відбулись вперше з березня 2020 року, у яких взяли участь 272 дзюдоїсти з 23 країн світу. У складі нашої команди за нагороди боролись 24 чоловіки та 5 жінок.
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Вдалий виступ українців
У перший день турніру відкрила відлік нагород для України Анастасія Антипіна, яка здобула "бронзу" у столиці Чехії. Дівчина боролась у ваговій категорії до 63 кілограмів, де вже на старті перемогла румунку Іванеску, у наступному раунді переможний шлях українки зупинила дзюдоїстка з Нідерландів Ван Дер Берг, яка згодом стала переможницею змагань.
У втішній сутичці Антипіна знову боролась із представницею Нідерландів Ван Лішут, але цього разу звитягу святкувала українка. Завдяки перемозі спортсменка з України зуміла поборотись за третє місце, де на неї вже чекала чешка Зачова. Однак суперниця не змогла дати гідний бій українці. У підсумку – "бронза" Антипіної.
Продовження феєрії
В останній змагальний день Кубку Європи з дзюдо в Празі українці здобули ще три нагороди. У ваговій категорії до 100 кілограмів "срібло" отримав Данило Гуцол. Його початок підтримав інший українець Олександр Гордієнко, який боровся у вазі понад 100 кілограмів.
Серед дівчат ще одну медаль здобула Руслана Булавіна, яка поповнила скарбничку збірної України бронзовою нагородою у вазі понад 78 кілограмів.
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