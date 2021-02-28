В России в очередной раз случился скандал во время спортивных соревнований. На этот раз зрители и дзюдоисты устроили массовую драку на юниорском турнире.

Дрались зрители и спортсмены

Скандальный инцидент произошел на турнире по дзюдо в Каспийске (Дагестан). Там состоялось первенство Северо-Кавказского федерального округа среди юниоров.

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Несколько зрителей и сами спортсмены устроили массовое побоище.

Ведущий турнира пытался остановить драку, используя микрофон. Он призвал прекратить драку, однако на его призывы никто не реагировал.

Председатель дисциплинарной комиссии Федерации дзюдо Дагестана Хабиб Магомедов заявил, что драка началась после встречи осетинского и дагестанского спортсменов.

"Они боролись более десяти минут, были напряженные моменты, судить тяжело было этот поединок. Когда дагестанский спортсмен выиграл, на трибуне болельщик выкрикнул: «Ура!», отреагировал очень эмоционально. Рядом с ним сидел осетинский болельщик, он ему что-то ответил, у них произошла словесная перепалка, которая переросла в драку", – сказал Магомедов.

Федерация дзюдо России проверяет инцидент и устанавливает виновных в массовой драке на турнире в Каспийске. Об этом информирует sport-express.ru со ссылкой на ТАСС.

"Спорт не допускает насилия. Федерация уже проводит проверку и устанавливает виновных. В ближайшее время соберется дисциплинарная комиссия, где будет рассмотрен инцидент. Все виновные будут наказаны в обязательном порядке", – сказала пресс-аташе федерации Мария Тихонравова.