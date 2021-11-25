Украина уступила только хозяевам турнира
На турнире соревновались 6 команд: Украина, Иран, Россия, Малайзия, Греция и Таиланд. Украинские спортсмены завоевали 15 медалей.
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Украину представляли 18 спортсменов, почти каждому удалось завоевать награду в своей весовой категории. Сборная завоевала 6 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали.
Украинская команда уступила в медальном зачете только хозяевам турнира. Дефлимпийская сборная Ирана завоевала 17 медалей.
Чемпионат мира по карате в Тегеране стал первым, проходившим среди дефлимпийских сборных.
В начале ноября дефлимпийская сборная Украины по дзюдо выиграла медальный зачет чемпионата мира.