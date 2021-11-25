Україна поступилася лише господарям турніру
На турнірі змагалися 6 команд: Україна, Іран, Росія, Малайзія, Греція та Таїланд. Українські спортсмени здобули 15 медалей.
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Україну представляли 18 спортсменів, майже кожному вдалося здобути нагороду у своїй ваговій категорії. Збірна завоювала 6 золотих, 5 срібних та 4 бронзові медалі.
Українська команда поступилася у медальному заліку лише господарям турніру. Дефлімпійська збірна Ірану здобула 17 медалей.
Чемпіонат світу з карате у Тегерані став першим, що відбувався серед дефлімпійських збірних.
На початку листопада дефлімпійська збірна України з дзюдо виграла медальний залік чемпіонату світу.