Успешный старт украинцев

Этот турнир в Софии был последним шансом выиграть лицензии на Олимпийские игры. Василий Михайлов стал первым, кто завоевал лицензию в Болгарии.

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Борец вышел в финал соревнований в весовой категории до 74 килограммов. В схватке за "золото" украинец встретился с белорусским спортсменом Магомедхабибом Кадимагомедом. К сожалению, наш спортсмен не сумел праздновать победу – 6:2 победа белоруса. Однако "серебро" турнира тоже отличный результат для Михайлова.

Финал Василия Михайлова видеообзор схватки

Обратите внимание! Для получения лицензии на Олимпийские игры в Токио спортсменам нужно было дойти до финала в своем весе.

Тарас Маркович боролся за третье место против азербайджанца Георгия Эдишерашвили. Украинец оказался сильнее и везет в Украину "бронзу" в весе 57 килограммов.

Дебютная Олимпиада для Белинской

Относительно борчих, то здесь Украину представляли две спортсменки – Ирина Чихрадзе (до 53 килограммов) и Алла Белинская (до 76 килограммов).

Получить лицензию удалось лишь Алле Белинской. Ирина Чихрадзе покинула соревнования еще по итогам 1/8 финала. А вот Белинская вышла в финал, где поборолась за "золото" соревнований против представительницы Турции Ясемин Адар. Алла стала чемпионкой турнира.

Для 25-летней украинской борчихи Олимпиада в Токио будет дебютной в карьере. Белинская в хорошем настроении с золотой наградой возвращается из Софии.

Как Алла Белинская получила олимпийскую лицензию видеообзор полуфинала

Еще одна лицензия в греко-римской борьбе

В весовой категории до 67 килограммов "билет" в Токио завоевал борец из Запорожья Парвиз Насибов. Украинец в финале поборется за победу против армянина Карена Асланяна.

К сожалению, другой борец греко-римского стиля Николай Кучмий не сумел выйти в финал, а будет бороться в бронзовой схватке. Его соперником в весе до 130 килограммов станет греческий борец Александрос Пападатос.