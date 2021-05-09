Успішний старт українців

Цей турнір у Софії був останнім шансом виграти ліцензії на Олімпійські Ігри. Василь Михайлов став першим, хто виборов ліцензію у Болгарії.

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Борець вийшов у фінал змагань у ваговій категорії до 74 кілограмів. У сутичці за "золото" українець зустрівся з білоруським спортсменом Магомедхабібом Кадімагомедом. На жаль, наш спортсмен не зумів святкувати перемогу – 6:2 звитяга білоруса. Однак "срібло" турніру теж чудовий результат для Михайлова.

Фінал Василя Михайлова відеоогляд сутички

Зверніть увагу! Для здобуття ліцензії на Олімпійські ігри у Токіо спортсменам потрібно було дійти до фіналу у своїй вазі.

Тарас Маркович боровся за третє місце проти азербайджанця Георгія Едішерашвілі. Українець виявився сильнішим та везе в Україну "бронзу" у вазі 57 кілограмів.

Дебютна Олімпіада для Белінської

Щодо борчинь, то тут Україну представляли дві спортсменки – Ірина Чихрадзе (до 53 кілограмів) та Алла Белінська (до 76 кілограмів).

Здобути ліцензію вдалося лише Аллі Белінській. Ірина Чихрадзе покинула змагання ще за підсумками 1/8 фіналу. А ось Белінська вийшла у фінал, де поборолась за "золото" змагань проти представниці Туреччини Ясемін Адар. Алла стала чемпіонкою турніру.

Для 25-річної української борчині Олімпіада у Токіо буде дебютною у кар'єрі. Белінська у гарному настрої із золотою нагородою повертається з Софії.

Як Алла Белінська здобула олімпійську ліцензію відеоогляд півфіналу

Ще одна ліцензія у греко-римській боротьбі

У ваговій категорії до 67 кілограмів "квиток" у Токіо завоював борець із Запоріжжя Парвіз Насібов. Українець у фіналі позмагається за перемогу проти вірменина Карена Асланяна.

На жаль, інший борець греко-римського стилю Микола Кучмій не зумів вийти у фінал, а буде боротись у бронзовій сутичці. Його суперником у вазі до 130 кілограмів стане грецький борець Александрос Пападатос.