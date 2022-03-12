Украинские борцы взяли в руки оружие и стали на защиту родной страны: видеообращение спортсменов
12 марта 2022 , 10:44Читати новину українською
Наши спортсмены продолжают защищать родную страну от окупантов. Украинские борцы, не колеблясь ни минуты, взяли в руки оружие и стали на защиту.
С соревнований на войну
Сергей Велев и Владлен Козлюк представляли Украину на международном уровне и занимали призовые места на чемпионатах Европы. Однако с 24 февраля украинские борцы встали на защиту Украины.
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Наши борцы вместе с пограничниками защищают Украину от российских окупантов.
Раньше спортсмены успешно представляли страну на международных турнирах.
- Сергей Велев – чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе. Также он старший сержант.
- Владлен Козлюк – мастер спорта Украины международного класса и старший сержант.
Оба спортсмена родом из Одесщины. Именно в этом регионе они удерживают нашествие окупантов.
Видеообращение спортсменов