Украинские борцы греко-римского стиля завоевали три медали чемпионата Европы U-23: видео

В Скопье (Северная Македония) 23 мая завершился чемпионат Европы U-23 по борьбе. Украинские борцы греко-римского стиля добавили в нашу копилку еще три медали.
Еще три награды чемпионата Европы
Борцы греко-римского стиля последними вышли на ковер на чемпионате Европы. Украинская сборная получила еще два "серебра" и одну "бронзу".
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В весе до 60 килограммов Игорь Курочкин вышел в финал, где его ждала схватка против представителя России Анвара Аллахьярова. Украинец уступил сопернику 0:9 и стал серебряным призером Европы.
Игорь Курочкин – Анвар Аллахьяров видеообзор
Вторую награду для Украины получил Алексей Масик. В весе 67 килограммов борец в малом финале за полторы минуты уверенно разобрался с болгарином Красимиром Илиевым 8:0 и получил "бронзу".
Видео, как Алексей Масик получил "бронзу"
Последнюю медаль Украины завоевал Андрей Кулик, который стал обладателем серебряной награды. 22-летний украинец досадно проиграл опытному армянину Малхазу Амояну (6:0) в весе до 72 килограммов.
Андрей Кулик – Малхаз Амоян видеообзор поединка
- Украинские борцы получили настоящий богатый урожай с медалей чемпионата Европы – 14 наград. Больше всех привезли домой девушки – 8 медалей. Украинки ярко выступили в Скопье и заняли первое общекомандное место по итогам чемпионата Европы U-23. Борцы вольного стиля завоевали три награды.