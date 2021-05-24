Еще три награды чемпионата Европы

Борцы греко-римского стиля последними вышли на ковер на чемпионате Европы. Украинская сборная получила еще два "серебра" и одну "бронзу".

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В весе до 60 килограммов Игорь Курочкин вышел в финал, где его ждала схватка против представителя России Анвара Аллахьярова. Украинец уступил сопернику 0:9 и стал серебряным призером Европы.

Игорь Курочкин – Анвар Аллахьяров видеообзор

Вторую награду для Украины получил Алексей Масик. В весе 67 килограммов борец в малом финале за полторы минуты уверенно разобрался с болгарином Красимиром Илиевым 8:0 и получил "бронзу".

Видео, как Алексей Масик получил "бронзу"

Последнюю медаль Украины завоевал Андрей Кулик, который стал обладателем серебряной награды. 22-летний украинец досадно проиграл опытному армянину Малхазу Амояну (6:0) в весе до 72 килограммов.

Андрей Кулик – Малхаз Амоян видеообзор поединка